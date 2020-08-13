В Самарской области рассказали о ходе реализации нацпроекта «Жильё и городская среда»

В Самарской области рассказали о ходе реализации национального проекта «Жильё и городская среда», до конца года в области построят семь социальных объектов по программе «Стимул».

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на данные заседания комиссии по региональному развитию.

В 2019 году в Самарской области преобразились 185 общественных пространств и 306 дворовых территорий. До конца 2020 года благоустроят ещё 321 двор и более 150 общественных пространств.

«Мы добились вхождения Самарской области в число пилотных регионов, где создан региональный фонд защиты прав обманутых дольщиков, предусмотрели деньги из регионального бюджета. В 2019 году из реестра проблемных объектов исключено 17 домов, что позволило удовлетворить права 1147 семей», — прокомментировал ситуацию губернатор Дмитрий Азаров.

Для развития жилищного строительства в области действует также программа «Стимул». В 2020 году в регионе ведутся строительные работы по семи объектам инфраструктуры — достраивают школу в Новой Самаре и три детских сада, а также возводят три дороги в Волжском районе.

В настоящее время готовят документацию для участия в программе «Стимул» на 2021 год.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.