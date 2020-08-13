Грузовик с мусором опрокинулся на западе Москвы

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Перевозившая мусор грузовая машина опрокинулась на западе Москвы, движение транспорта перекрыто по трём полосам.
Грузовик с мусором опрокинулся на западе Москвы
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Вблизи дома №38 на улице Рябиновая опрокинулся грузовик, перевозивший мусор», — приводит РИА Новости сообщение представителя экстренных служб столицы.

По его словам, в результате ДТП перекрыты три полосы из четырех. Движение транспорта затруднено. Обстоятельства происшествия уточняются.

В результате ДТП получил травмы водитель грузовика.

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в Москве произошло столкновение пяти автомобилей.

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