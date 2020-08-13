Грузовик с мусором опрокинулся на западе Москвы
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- РИА Новости
«Вблизи дома №38 на улице Рябиновая опрокинулся грузовик, перевозивший мусор», — приводит РИА Новости сообщение представителя экстренных служб столицы.
По его словам, в результате ДТП перекрыты три полосы из четырех. Движение транспорта затруднено. Обстоятельства происшествия уточняются.
В результате ДТП получил травмы водитель грузовика.
Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в Москве произошло столкновение пяти автомобилей.