Грузовик с мусором опрокинулся на западе Москвы

Перевозившая мусор грузовая машина опрокинулась на западе Москвы, движение транспорта перекрыто по трём полосам.

«Вблизи дома №38 на улице Рябиновая опрокинулся грузовик, перевозивший мусор», — приводит РИА Новости сообщение представителя экстренных служб столицы.

По его словам, в результате ДТП перекрыты три полосы из четырех. Движение транспорта затруднено. Обстоятельства происшествия уточняются.

В результате ДТП получил травмы водитель грузовика.

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в Москве произошло столкновение пяти автомобилей.