В Томской области прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса

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В Томской области отметили стабилизацию ситуации с распространением коронавируса.
В Томской области прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса
  • Reuters

«Почти 80% активных случаев заболевания приходится на областной центр и Томский район. В районах количество заражённых значительно меньше. В Александровском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском, Чаинском и Шегарском районах под медицинским наблюдением находятся менее десяти жителей каждого муниципального образования. 76% находятся на амбулаторном лечении: заболевание протекает в лёгкой форме или бессимптомно», — цитирует vtomske.ru сообщение регионального оперативного штаба.

За последний месяц показатель выздоровления увеличился на 15%. Всего выздоровели более 70% заболевших.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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