Продажи китайских автомобилей в России выросли почти на 62% в июле
- AFP
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные агентства «Автостат».
Лидером этого сегмента на российском рынке стала марка Haval.
В июле было продано 1,8 тыс. автомобилей. На втором месте находится Geely — за месяц новые автомобили этого бренда приобрели 1,3 тыс. россиян. Третье место занимает бренд Chery — продано 864 машины.
В топ-5 вошли также Changan и FAW c результатами 653 и 386 автомобилей соответственно.
Ранее Newinform со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса сообщал о росте продаж новых легковых автомобилей в России в июле на 6,8%.