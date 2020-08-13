Продажи китайских автомобилей в России выросли почти на 62% в июле

Короткая ссылка
В июле 2020 года в России было продано почти 5,3 тыс. новых автомобилей китайских марок, что на 61,8% больше, чем за тот же период прошлого года.
Продажи китайских автомобилей в России выросли почти на 62% в июле
  • AFP

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Лидером этого сегмента на российском рынке стала марка Haval.

В июле было продано 1,8 тыс. автомобилей. На втором месте находится Geely — за месяц новые автомобили этого бренда приобрели 1,3 тыс. россиян. Третье место занимает бренд Chery — продано 864 машины.

В топ-5 вошли также Changan и FAW c результатами 653 и 386 автомобилей соответственно.

Ранее Newinform со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса сообщал о росте продаж новых легковых автомобилей в России в июле на 6,8%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить