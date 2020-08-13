В Набережных Челнах проводится проверка по факту крупного пожара

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В Набережных Челнах проводится проверка по факту крупного пожара на территории посёлка Рябинушка.
В Набережных Челнах проводится проверка по факту крупного пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС РТ.

Возгорание произошло накануне вечером. Изначально сообщалось, что загорелся один дом и постройки на территории шести участков. Пострадал молодой человек 2003 года рождения — у него отравление продуктами горения. Общая площадь горения составила 300 кв. м, посёлок остался без света.

Позже было установлено, что в результате пожара пострадали три дома, общая площадь горения составила 400 кв. м.

Прокуратура намерена выяснить все обстоятельства произошедшего и причины пожара. При наличии оснований будут приняты меры.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение эксплуатации печей.

Ранее председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов рассказал в беседе с Nation News о причинах пожаров в жилых домах.

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