В Оренбургской области прокомментировали работу детских лагерей в регионе

О ситуации с коронавирусом в детских оздоровительных лагерях рассказали в Оренбургской области, две организации не смогли организовать заезд.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные регионального Министерства здравоохранения.

Ранее в этих лагерях отдыхали дети, у которых выявили коронавирусную инфекцию.

Руководители учреждений просто не успели подготовить неконтактный персонал. Поэтому летний сезон в этих местах досрочно закончился.

На третью смену в 14 оренбургских лагерей приехали около 1500 детей. Перед заездом их родители подписали документ, подтверждающий, что ребёнок предварительно провёл 14 дней на самоизоляции, не контактировал с людьми из группы риска инфицирования и не выезжал из своего населённого пункта.

Сотрудники лагерей также прошли тестирование на COVID-19.

Ранее, как информировало региональное управление Следственного комитета, следователи организовали проверку по факту массового заболевания коронавирусной инфекцией в детском оздоровительном лагере «Улыбка» в Ивановской области.