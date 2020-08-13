Экс-главу Оренбурга Арапова приговорили к 4,5 года колонии строгого режима
- Бывший глава города Оренбурга Евгений Арапов. Архивное фото / © МО г. Оренбург
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные Оренбургского районного суда.
Также экс-главе запретят работать на госслужбе в течение пяти лет.
Арапова признали виновным в получении двух взяток и незаконном создании юридического лица.
По ещё одному эпизоду уголовного дела обвинения с него сняли.
Арапов был задержан в августе 2018 года по подозрению в получении взятки.