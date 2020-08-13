Экс-главу Оренбурга Арапова приговорили к 4,5 года колонии строгого режима

Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор бывшему главе города Евгению Арапову — четыре с половиной года колонии строгого режима и штраф в размере 15 млн рублей.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные Оренбургского районного суда.

Также экс-главе запретят работать на госслужбе в течение пяти лет.

Арапова признали виновным в получении двух взяток и незаконном создании юридического лица.

По ещё одному эпизоду уголовного дела обвинения с него сняли.

Арапов был задержан в августе 2018 года по подозрению в получении взятки.