В Москве создадут Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов

Короткая ссылка
В Москве планируется создать Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов.
В Москве создадут Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов
  • © Ю. Иванко / Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные  портала мэра и правительства Москвы.

«Новый формат диалога бизнеса и власти, сложившийся в период пандемии в рамках работы оперативного штаба, доказал эффективность и востребованность у предпринимательского сообщества. Совместно были разработаны и приняты четыре пакета антикризисных мер помощи предпринимателям, этот комплекс поддержки бизнеса признан лучшим среди крупнейших мегаполисов мира», — цитирует издание заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По итогам июля мерами поддержки от города воспользовались 37,6 тыс. организаций пострадавших отраслей, в которых работают более 765 тыс. человек.

Заммэра рассказал, что в топ-3 отраслей, которые смогли превысить докризисные показатели, использовав период пандемии как дополнительный стимул к развитию, вошли такие сферы, как строительная, обеспечения безопасности и управления, а также деятельности в области телекоммуникаций, информации и связи.

Ранее НСН сообщала, что в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить