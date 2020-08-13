В Москве создадут Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов

В Москве планируется создать Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

«Новый формат диалога бизнеса и власти, сложившийся в период пандемии в рамках работы оперативного штаба, доказал эффективность и востребованность у предпринимательского сообщества. Совместно были разработаны и приняты четыре пакета антикризисных мер помощи предпринимателям, этот комплекс поддержки бизнеса признан лучшим среди крупнейших мегаполисов мира», — цитирует издание заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По итогам июля мерами поддержки от города воспользовались 37,6 тыс. организаций пострадавших отраслей, в которых работают более 765 тыс. человек.

Заммэра рассказал, что в топ-3 отраслей, которые смогли превысить докризисные показатели, использовав период пандемии как дополнительный стимул к развитию, вошли такие сферы, как строительная, обеспечения безопасности и управления, а также деятельности в области телекоммуникаций, информации и связи.

Ранее НСН сообщала, что в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.