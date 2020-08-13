В Москве стартовал приём заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации», заявки принимаются до 25 октября.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

С 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона разработчикам будут предложены задания от представителей десяти московских ведомств. В рамках конкурса будут представлены задания по двум направлениям — «Искусственный интеллект в городе» и «Цифровизация городских структур».

«Это важные направления для развития любого современного мегаполиса. И мы рассчитываем, что идеи участников помогут нам усовершенствовать цифровую экосистему Москвы», — цитирует издание заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Ожидается, что участвовать будут более 250 команд. За лучшие ИТ-решения десять коллективов получат по 1 млн рублей.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность цифровизации.