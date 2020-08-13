В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Диагноз подтвердился у шести жителей Ижевска, по пять случаев зарегистрировано в Воткинске и Вавожском районе, по три случая — в Глазове и Можге, по одному случаю — в Воткинском, Завьяловском, Малопургинском районах», — цитирует izhlife.ru представителя регионального оперштаба.

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 25 новых подтверждённых случаев COVID-19, 26 человек выздоровели.

В конце июня доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.

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