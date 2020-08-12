В суде представили список найденного в квартире историка Соколова

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В квартире бывшего доцента СПбГУ историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, обнаружили обрез винтовки и пакет с человеческой головой. Об этом на заседании Октябрьского суда Петербурга рассказала прокурор, оглашая протоколы обыска и осмотра места происшествия.
В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«В комнате номер три на полу обнаружен пакет «Икеа», в нём пластиковый пакет чёрного цвета, обмотанный изолентой», — приводит «Московский комсомолец» слова прокурора.

В нём обнаружили голову человека. Кроме того, были найдены обрез ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, коробки с патронами, пила и топор.

Там же обнаружены вещи убитой девушки, среди которых студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшения со следами крови.

В середине июля в ходе заседания суда следователь рассказал, что при обыске в квартире Соколова было найдено почти 0,5 тыс. патронов

По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.

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