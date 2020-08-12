В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
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- РИА Новости
«В комнате номер три на полу обнаружен пакет «Икеа», в нём пластиковый пакет чёрного цвета, обмотанный изолентой», — приводит «Московский комсомолец» слова прокурора.
В нём обнаружили голову человека. Кроме того, были найдены обрез ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, коробки с патронами, пила и топор.
Там же обнаружены вещи убитой девушки, среди которых студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшения со следами крови.
В середине июля в ходе заседания суда следователь рассказал, что при обыске в квартире Соколова было найдено почти 0,5 тыс. патронов.
По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.