В проекте «За права заёмщиков» рассказали об обращениях граждан
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«Они делятся на три типа. Это потеря заявок клиентов при оформлении кредитных каникул. Это навязывание программ рассрочки, которые уже предусмотрены законом. И это отказ от возможности отменить ту навязанную программу рассрочки», — заявила она в беседе с kp.ru.
В качестве примера Лазарева привела несколько случаев, в которых заявки на кредитные каникулы были утеряны — например, когда оператор по телефону не зафиксировал нужных данных.
Как отметила эксперт, получается, что время уходит.
«А дальше наступает следующий этап взаимоотношений по поводу просроченного долга или же нехватки денежных средств», — добавила она.
Ранее генеральный директор Объединённого кредитного бюро Артур Александрович в беседе с газетой «Известия» рассказал, как россияне смогут исправить свою кредитную историю.