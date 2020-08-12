В проекте «За права заёмщиков» рассказали об обращениях граждан

Исполнительный директор проекта «За права заёмщиков» ОНФ Евгения Лазарева рассказала об обращениях граждан.

«Они делятся на три типа. Это потеря заявок клиентов при оформлении кредитных каникул. Это навязывание программ рассрочки, которые уже предусмотрены законом. И это отказ от возможности отменить ту навязанную программу рассрочки», — заявила она в беседе с kp.ru.

В качестве примера Лазарева привела несколько случаев, в которых заявки на кредитные каникулы были утеряны — например, когда оператор по телефону не зафиксировал нужных данных.

Как отметила эксперт, получается, что время уходит.

«А дальше наступает следующий этап взаимоотношений по поводу просроченного долга или же нехватки денежных средств», — добавила она.

Ранее генеральный директор Объединённого кредитного бюро Артур Александрович в беседе с газетой «Известия» рассказал, как россияне смогут исправить свою кредитную историю.