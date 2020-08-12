В проекте «За права заёмщиков» рассказали об обращениях граждан

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Исполнительный директор проекта «За права заёмщиков» ОНФ Евгения Лазарева рассказала об обращениях граждан.
В проекте «За права заёмщиков» рассказали об обращениях граждан
  • Pixabay

«Они делятся на три типа. Это потеря заявок клиентов при оформлении кредитных каникул. Это навязывание программ рассрочки, которые уже предусмотрены законом. И это отказ от возможности отменить ту навязанную программу рассрочки», — заявила она в беседе с kp.ru.

В качестве примера Лазарева привела несколько случаев, в которых заявки на кредитные каникулы были утеряны — например, когда оператор по телефону не зафиксировал нужных данных.

Как отметила эксперт, получается, что время уходит.

«А дальше наступает следующий этап взаимоотношений по поводу просроченного долга или же нехватки денежных средств», — добавила она.

Ранее генеральный директор Объединённого кредитного бюро Артур Александрович в беседе с газетой «Известия» рассказал, как россияне смогут исправить свою кредитную историю.

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