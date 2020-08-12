В Москве состоялся круглый стол на тему годовщины теракта на Пушкинской площади

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В Москве прошло заседание круглого стола «Эффективный антитеррор — тысячи спасённых жизней: уроки трагедий конца 90-х — начала 2000-х», посвящённого 20-летию теракта на Пушкинской площади.
В Москве состоялся круглый стол на тему годовщины теракта на Пушкинской площади

    В круглом столе приняли участие председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой, бывший первый заместитель генпрокурора России, бывший заместитель министра внутренних дел генерал-полковник Владимир Колесников.

    Также в мероприятии участвовали эксперты в области безопасности, в том числе участники событий 20-летней давности, юристы и психологи.

    Мероприятие было посвящено изменению террористической обстановки в России за последние десятилетия, вопросам эффективности работы спецслужб по противодействию терактам, в том числе по сравнению с иностранными, и качества реализации государством функции социальной и психологической поддержки жертв терроризма и их близких.

    Организатором мероприятия выступило общероссийское движение «Сильная Россия».

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