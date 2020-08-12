Власти Тюменской области прокомментировали ситуацию в туротрасли

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Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал ситуацию в туротрасли.
Власти Тюменской области прокомментировали ситуацию в туротрасли
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Существующие ограничения создали основу для развития туризма как в России в целом, так и в Тюменской области», — заявил губернатор.

По его словам, турпоток в регион в июле по сравнению с июнем вырос в два с половиной раза. Среди привлекательных направлений он назвал термальные источники, охоту и рыбалку.

Как считает Моор, программа туристического кешбэка позволит привлечь ещё больше гостей.

Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах по поддержке внутреннего туризма.

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