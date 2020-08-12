Власти Тюменской области прокомментировали ситуацию в туротрасли
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
«Существующие ограничения создали основу для развития туризма как в России в целом, так и в Тюменской области», — заявил губернатор.
По его словам, турпоток в регион в июле по сравнению с июнем вырос в два с половиной раза. Среди привлекательных направлений он назвал термальные источники, охоту и рыбалку.
Как считает Моор, программа туристического кешбэка позволит привлечь ещё больше гостей.
Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах по поддержке внутреннего туризма.