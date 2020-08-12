Спасатели Приморья эвакуировали пассажиров с потерявшего ход катера

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В Приморье эвакуировали с потерявшего ход катера двоих взрослых и ребёнка.
Спасатели Приморья эвакуировали пассажиров с потерявшего ход катера
  • РИА Новости

Информация о помощи поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.

В Уссурийском заливе на борту потерявшего ход судна находились три человека — двое взрослых и ребёнок.

Для оказания помощи вышел катер КС-701 с пятью сотрудниками Владивостокского поисково-спасательного отряда. Пассажиров эвакуировали и доставили на берег. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Чёрном море у берегов Анапы перевернулся катер с десятью пассажирами на борту.

 

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