Власти Омской области рассказали о реализации национального проекта «Демография»

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Вице-губернатор Владимир Куприянов рассказал, как в регионе реализуется национальный проект «Демография».
Власти Омской области рассказали о реализации национального проекта «Демография»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.

На пресс-конференции вице-губернатор заявил, что общий объём средств на нацпроект «Демография» в региональном бюджете на 2020 год составляет более 6 млрд рублей, из которых 5,5 млрд — средства федерального бюджета и 500 млн рублей — средства областного бюджета.

Куприянов отметил, что с 1 января этого года по инициативе президента Владимира Путина действует расширенная программа ежемесячных денежных выплат при рождении первого ребёнка.

«В результате охват семей, которые могут воспользоваться этой мерой поддержки, в Омской области увеличился с 45 до 75%. Более 11 тыс. омских родителей получили пособия на общую сумму 750 млн рублей. Ежемесячная выплата составила 10,4 тыс. рублей», — сказал он.

Ещё одно направление — профессиональное переобучение женщин с детьми и граждан старше 50 лет. В настоящий момент курсы проходят около 600 официально зарегистрированных безработных.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Совете Федерации прокомментировали возможность увеличения пособий на детей из малоимущих семей.

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