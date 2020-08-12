Житель Тюменской области предстанет перед судом за незаконную вырубку леса

Житель Тюменской области обвиняется по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере».

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Житель посёлка Голышманово с мая по сентябрь 2019 года незаконно вырубил более 400 сосен, берёз и осин в Малышенском участковом лесничестве. Размер ущерба составил более 1,6 млн рублей.

Районная прокуратура направила уголовное дело в Голышмановский районный суд. Мужчине грозит штраф от 500 тыс. до 1,5 млн рублей или до четырёх лет лишения свободы со штрафом от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ранее глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в интервью газете «Известия» рассказал, что в правительство внесли законопроект о введении электронного документа для отражения процесса заготовки древесины, который поменяет ситуацию с незаконными рубками.