В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников

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В Роскачестве посоветовали блокировать неизвестные номера, чтобы не стать жертвой вымогательства.
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников
  • Pixabay

Как сообщает телеканал «360», за первое полугодие 2020 года количество преступлений, связанных с картами и переводами, выросло на 600%. Часто мошенники используют для вымогания денег телефоны: они звонят абонентам от лица банков и сотовых операторов.

Эксперты Роскачества дали рекомендации, как избавиться от нежелательных звонков. Первый вариант — установить настройки в телефоне так, чтобы он сам не пропускал вызовы с неизвестных номеров.

Второй вариант — заблокировать неизвестные вызовы с помощью операторов сотовой связи. Третий способ — установить на телефон программное обеспечение, которое будет определять номер. Такие приложения уже есть у «Яндекса» и «Лаборатории Касперского».

«Такие программы сильно облегчают жизнь пользователям, однако к их выбору следует подходить крайне внимательно, ведь вы предоставляете доступ к своим данным», — рассказал Антон Куканов, руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества.

Ранее ведущий специалист лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода Group-IB Артём Артёмов рассказал телеканалу «Звезда», как преступники крадут деньги со счетов при помощи дубликатов сим-карт.

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