В Ростовской области пресекли попытку ввоза контрабандных медалей

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В Ростовской области задержан автомобиль, в салоне которого находились медали.
В Ростовской области пресекли попытку ввоза контрабандных медалей
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на погрануправление ФСБ России по региону.

В автомобильном пункте пропуска «Куйбышево» был остановлен Mercedes, ехавший с Украины. Во время проведения осмотра в салоне автомобиля нашли свёрток, в котором находилось 33 медали, 15 из них относятся к началу ХХ века.

«Медали направили на экспертизу. Если будет подтверждена их историческая ценность, то в отношении владельца могут завести уголовное дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что максимальное наказание за подобное правонарушение — семь лет колонии.

Как сообщал ранее портал URA.RU, сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области совместно с таможенниками аэропорта Кольцово в Екатеринбурге пресекли вывоз предметов военной экипировки за границу.

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