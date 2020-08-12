В Ростовской области пресекли попытку ввоза контрабандных медалей

В Ростовской области задержан автомобиль, в салоне которого находились медали.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на погрануправление ФСБ России по региону.

В автомобильном пункте пропуска «Куйбышево» был остановлен Mercedes, ехавший с Украины. Во время проведения осмотра в салоне автомобиля нашли свёрток, в котором находилось 33 медали, 15 из них относятся к началу ХХ века.

«Медали направили на экспертизу. Если будет подтверждена их историческая ценность, то в отношении владельца могут завести уголовное дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что максимальное наказание за подобное правонарушение — семь лет колонии.

Как сообщал ранее портал URA.RU, сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области совместно с таможенниками аэропорта Кольцово в Екатеринбурге пресекли вывоз предметов военной экипировки за границу.