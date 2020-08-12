Одно из отделений пермской больницы закрыли на карантин из-за коронавируса

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Во вторник, 11 августа, было закрыто на карантин из-за коронавируса терапевтическое отделение больницы имени М.А. Тверье в Перми.
Одно из отделений пермской больницы закрыли на карантин из-за коронавируса
  • © Yuri KADOBNOV / AFP

Об этом сообщает properm.ru.

Сколько именно человек заболели COVID-19, не уточняется. Остальные отделения работают в штатном режиме.

«Медицинские работники и пациенты, которые контактировали с заболевшими, были переведены в обсервацию под ежедневное наблюдение врачей. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора проводятся необходимые эпидемические мероприятия», — уточнили в администрации больницы.

Ранее доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов рассказал, что осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сообщения о более тяжёлом течении COVID-19 осенью.

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