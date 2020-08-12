Одно из отделений пермской больницы закрыли на карантин из-за коронавируса
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Об этом сообщает properm.ru.
Сколько именно человек заболели COVID-19, не уточняется. Остальные отделения работают в штатном режиме.
«Медицинские работники и пациенты, которые контактировали с заболевшими, были переведены в обсервацию под ежедневное наблюдение врачей. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора проводятся необходимые эпидемические мероприятия», — уточнили в администрации больницы.
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