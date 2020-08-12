Участниками образовательно-туристического проекта «Мосволонтёр» стали 250 человек

Участниками образовательно-туристического проекта «Мосволонтёр», прошедшего с 1 по 8 августа, стали 250 добровольцев.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В мероприятии приняли участие волонтёры общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Добровольцы имели возможность освоить образовательные программы по трекам «Гуманитарные технологии», «Транспорт и космос», «Экология», «Креативные индустрии» и «Энергетика». Волонтёры поучаствовали в тематических воркшопах и мастер-классах.

Участники также смогли посетить музей магистрального транспорта газа «Газпрома», технопарк «Мосгормаш», экоцентр «Воробьёвы горы», павильон ВДНХ «Россия — моя история» и другие площадки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Солнечногорске 11 волонтёрам вручили благодарственные письма, отметив тем самым их заслуги во время пандемии коронавируса.