В Астрахани ликвидировали пожар в жилом доме
В Трусовском районе Астрахани ликвидировали возгорание кровли в многоквартирном жилом доме.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Астраханской области.
«11:42 (10:42 мск) ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Трусовском районе Астрахани произошёл пожар в многоквартирном жилом доме.
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