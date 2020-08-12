В Астрахани ликвидировали пожар в жилом доме

В Трусовском районе Астрахани ликвидировали возгорание кровли в многоквартирном жилом доме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Астраханской области.

«11:42 (10:42 мск) ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Трусовском районе Астрахани произошёл пожар в многоквартирном жилом доме.