Суд отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа
Пресненский суд Москвы отложил на 18 августа слушание по делу Михаила Ефремова из-за госпитализации актёра, сообщает РИА Новости.
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
«В связи с госпитализацией Ефремова ставится вопрос об отложении судебного заседания… Отложить на 10 часов 18 августа», — сказала судья Елена Абрамова.
11 августа Ефремова из Пресненского суда Москвы на скорой увезли в реанимацию Боткинской больницы.
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