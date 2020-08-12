Суд отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа

Пресненский суд Москвы отложил на 18 августа слушание по делу Михаила Ефремова из-за госпитализации актёра, сообщает РИА Новости.

«В связи с госпитализацией Ефремова ставится вопрос об отложении судебного заседания… Отложить на 10 часов 18 августа», — сказала судья Елена Абрамова.

11 августа Ефремова из Пресненского суда Москвы на скорой увезли в реанимацию Боткинской больницы.