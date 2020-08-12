Суд отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа

Короткая ссылка
Пресненский суд Москвы отложил на 18 августа слушание по делу Михаила Ефремова из-за госпитализации актёра, сообщает РИА Новости.
Суд отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«В связи с госпитализацией Ефремова ставится вопрос об отложении судебного заседания… Отложить на 10 часов 18 августа», — сказала судья Елена Абрамова.

11 августа Ефремова из Пресненского суда Москвы на скорой увезли в реанимацию Боткинской больницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить