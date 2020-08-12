Филиал детского технопарка «Москва» откроется на ВДНХ

Филиал детского технопарка «Москва» откроется в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Специализация нового курса — нанотехнологии. В хорошо оснащённых лабораториях «Технограда» школьники будут проводить исследования вместе с наставниками и работать над собственными проектами. Занятия рассчитаны на ребят 14—17 лет», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Курс стартует в начале нового учебного года. Участникам предложат ознакомиться с основными понятиями, связанными с нанотехнологиями и наноматериалами. Старшеклассники изучат методы синтеза различных наноструктур.

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