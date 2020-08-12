Филиал детского технопарка «Москва» откроется на ВДНХ
- © Д. Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Специализация нового курса — нанотехнологии. В хорошо оснащённых лабораториях «Технограда» школьники будут проводить исследования вместе с наставниками и работать над собственными проектами. Занятия рассчитаны на ребят 14—17 лет», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Курс стартует в начале нового учебного года. Участникам предложат ознакомиться с основными понятиями, связанными с нанотехнологиями и наноматериалами. Старшеклассники изучат методы синтеза различных наноструктур.
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