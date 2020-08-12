ФСБ задержала в Ивановской области торговцев наркотиками

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RT
В Ивановской области задержаны торговцы наркотиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Отмечается, что задержанные специализировалась на поточном производстве наркотиков и их продаже через интернет.
ФСБ задержала в Ивановской области торговцев наркотиками
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Преступники использовали труд «иностранных граждан, насильственно удерживаемых под угрозой расправы».

На месте изъяли почти 35 кг мефедрона.

«По предварительным оценкам, производственные мощности ликвидированной нарколаборатории позволяли ежемесячно производить более 200 кг синтетических наркотических средств», — говорится в пресс-релизе.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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