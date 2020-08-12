В Приморье прокомментировали возможность увеличения объёмов строительства жилья

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Министр строительства Приморья Виталий Блоцкий заявил, что объёмы строительства многоквартирных домов во Владивостоке нужно удвоить.
В Приморье прокомментировали возможность увеличения объёмов строительства жилья
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По словам Блоцкого, чтобы снизить стоимость квадратного метра жилья, необходимо увеличить объём строительства многоквартирных домов минимум в два раза — до 1 млн кв. м в год.

«Для этого ведётся организация земельных участков в городской агломерации, освоение промышленных территорий во Владивостоке и перевод их под жилищное строительство, прорабатываются варианты освоения застроенных территорий», — подчеркнул министр.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.

 

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