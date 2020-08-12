В Приморье прокомментировали возможность увеличения объёмов строительства жилья

Министр строительства Приморья Виталий Блоцкий заявил, что объёмы строительства многоквартирных домов во Владивостоке нужно удвоить.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По словам Блоцкого, чтобы снизить стоимость квадратного метра жилья, необходимо увеличить объём строительства многоквартирных домов минимум в два раза — до 1 млн кв. м в год.

«Для этого ведётся организация земельных участков в городской агломерации, освоение промышленных территорий во Владивостоке и перевод их под жилищное строительство, прорабатываются варианты освоения застроенных территорий», — подчеркнул министр.

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