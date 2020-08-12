В Москве ещё 1088 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 1088 пациентов. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1088 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 192 686», — цитирует её оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что более 234 тыс. человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание коронавирусом.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.