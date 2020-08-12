В Москве ещё 1088 пациентов вылечились от коронавируса
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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1088 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 192 686», — цитирует её оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что более 234 тыс. человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание коронавирусом.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.