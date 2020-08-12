В Петербурге почтят память погибших на подлодке «Курск» моряков

В Санкт-Петербурге в среду, 12 августа, пройдут торжественно-траурные мероприятия по случаю 20-й годовщины трагедии на атомном подводном ракетном крейсере «Курск», в результате которой погибли 118 членов экипажа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова, в городе при участии родственников погибших пройдут церемонии возложения цветов, митинги и поминальные молебны.

«Мы вместе в эти дни хотим больше внимания уделить родственникам погибших. Сегодня должны делать всё возможное, чтобы обезопасить наших военнослужащих на флоте, всех тех, кто находится рядом, чтобы никоим образом такое не повторялось, и чтить память», — сказал Ржаненков.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Погибли все 118 членов экипажа.

Как отмечал российский лидер Владимир Путин, катастрофа стала «проявлением общего состояния вооружённых сил».