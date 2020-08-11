Под Ульяновском при взрыве газа в частном доме пострадали трое

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В частном доме в селе Ульяновской области в результате взрыва газа пострадали три человека.
Под Ульяновском при взрыве газа в частном доме пострадали трое
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Согласно предварительной информации полиции, 11 августа в 15:36 (14:36 мск) в частном доме в селе Ивановка Ульяновского района Ульяновской области произошёл взрыв газового баллона, в результате чего здание обрушилось.

«Пострадали три человека: женщина 1999 года рождения, мужчины 1971 и 1951 годов рождения», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В июле сообщалось, что в результате взрыва газа в доме в городе Баксане в Кабардино-Балкарии пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

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