Под Ульяновском при взрыве газа в частном доме пострадали трое
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Согласно предварительной информации полиции, 11 августа в 15:36 (14:36 мск) в частном доме в селе Ивановка Ульяновского района Ульяновской области произошёл взрыв газового баллона, в результате чего здание обрушилось.
«Пострадали три человека: женщина 1999 года рождения, мужчины 1971 и 1951 годов рождения», — сообщили в ведомстве.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В июле сообщалось, что в результате взрыва газа в доме в городе Баксане в Кабардино-Балкарии пострадали четыре человека, в том числе двое детей.