В Ижевске обсудили сотрудничество Удмуртии и Татарстана в сфере туризма

В Ижевске обсудили вопросы межрегионального взаимодействия Удмуртии и Татарстана в сфере туризма.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Мы рассматриваем этот год как год возможностей для регионального и российского туризма. Особенно это год возможностей для межрегионального туризма и туризма в соседние регионы», — заявил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Для жителей Удмуртии Татарстан разработал несколько туристических предложений.

Со своей стороны, по словам Иванова, жители Татарстана любят путешествовать по Удмуртии семьями и компаниями.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.