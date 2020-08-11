В Ижевске обсудили сотрудничество Удмуртии и Татарстана в сфере туризма
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Мы рассматриваем этот год как год возможностей для регионального и российского туризма. Особенно это год возможностей для межрегионального туризма и туризма в соседние регионы», — заявил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
Для жителей Удмуртии Татарстан разработал несколько туристических предложений.
Со своей стороны, по словам Иванова, жители Татарстана любят путешествовать по Удмуртии семьями и компаниями.
Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.