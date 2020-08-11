В Москве пройдёт круглый стол на тему 20-й годовщины теракта на Пушкинской площади

В Москве 12 августа будет проведено заседание круглого стола «Эффективный антитеррор — тысячи спасённых жизней: уроки трагедий конца 90-х — начала 2000-х», который будет приурочен к 20-й годовщине теракта на Пушкинской площади.

В круглом столе примут участие ветераны спецслужб, эксперты в области безопасности, в том числе участники событий 20-летней давности, юристы и психологи.

Участники мероприятия обсудят изменение террористической обстановки в России за последние десятилетия. Также будет обсуждена эффективность работы спецслужб по противодействию терактам, в том числе в сравнении с иностранными, и качество реализации государством функции социальной и психологической поддержки жертв терроризма и их близких.

Организатором мероприятия, которое пройдёт с 11:00 до 13:00 в Доме общественных организаций на Покровке, выступает общероссийское движение «Сильная Россия».

8 августа 2000 года в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего погибли 13 человек, ещё более 100 пострадали.

Были возбуждены уголовные дела по ст. 105 («Убийство») и ст. 205 («Терроризм») УК России.