В Белгороде выявили очаг коронавируса в госпитале для ветеранов войн

В Белгороде в госпитале для ветеранов войн выявили очаг заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

«В госпитале для ветеранов войн в Белгороде выявлен очаг по распространению коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, проведённые тесты показали, что «коронавирусная инфекция выявлена у 11 сотрудников: трёх врачей, четырёх средних и четырёх младших медицинских работников. У семи из них болезнь протекает бессимптомно».

«Среди пациентов COVID-19 выявлен у пятерых. Трое находятся на домашней самоизоляции, ещё двое госпитализированы в ковидный стационар», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 4945 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 897 599.