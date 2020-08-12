Пассажиры МЦД перевезли с начала года более 84 тысяч велосипедов

Более 84 тыс. велосипедов перевезли пассажиры Московских центральных диаметров с начала 2020 года.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу МЦД.

43 тыс. велосипедов перевезли по МЦД-1, более 41 тыс. — по МЦД-2. Для них в поездах «Иволга» имеются специальные крепления. Это сделано для того, чтобы велосипед не было необходимости разбирать или складывать. Провоз велосипеда по МЦД бесплатный, однако на него необходимо оформить билет в кассах.

Также москвичи могут воспользоваться пунктами велопроката, которые расположены возле станций МЦД.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщала, что услугами велопроката в Москве воспользовались свыше 2,5 млн раз с начала сезона.