В Самарской области после смертельного ДТП взят под стражу сотрудник ГИБДД

Суд Волжского района Самарской области заключил под стражу сотрудника отдела ГИБДД Волжского района из-за ДТП, где погибли двое взрослых и пострадали трое детей.

Об этом сообщает sova.info.

«Пока его арестовали на два месяца. В это время будет идти расследование», — рассказали в суде.

7 августа на трассе Самара — Большая Черниговка водитель автомобиля Datsun, за рулём которого находился полицейский, врезался в ехавший впереди Hyundai Solaris, в результате чего автомобиль вылетел на встречную полосу и попал под грузовик Volvo.

Водитель Hyundai Solaris скончался на месте. Позже в больнице скончалась его жена, которая в момент ДТП находилась на пассажирском сиденье. Врачи борются за жизни их детей двух и трёх лет, а также двухмесячного малыша.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.