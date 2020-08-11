В Удмуртии три водонапорные башни украсят граффити на тему Дня Победы
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры региона.
Идея росписи водонапорных башен появилась в 2019 году. Эскиз для первого арт-объекта выбрали в ходе конкурса граффити-флеш «Наша Победа», объявленного накануне 9 Мая.
Работа над первым объектом — в селе Мазунино — уже окончена. Скоро граффити появятся на водонапорных башнях в селе Сигаево и селе Нечкино.
Как сообщало ранее ФБА «Экономика сегодня», фасады зданий в Москве украсили более 600 граффити с начала 2020 года.