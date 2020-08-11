В Ижевске на благоустройство сквера планируют потратить более 4 млн рублей

Короткая ссылка
На благоустройство сквера имени В.С. Тарасова в Ижевске городская администрация планирует выделить 4,3 млн рублей.
В Ижевске на благоустройство сквера планируют потратить более 4 млн рублей
  • © Ижевск / wikipedia.org

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска.

Сквер благоустроят в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Он появится на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Металлургов.

Подрядчик уже приступил к первому этапу реализации проекта благоустройства. Стоимость работ составляет 4,3 млн рублей. Первый этап планируется завершить до 30 сентября.

Как сообщал в июле «Новый Севастополь», в рамках национального проекта «Создание комфортной городской среды» начались работы по реконструкции севастопольского сквера имени Ивана Бузины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить