В Ижевске на благоустройство сквера планируют потратить более 4 млн рублей

На благоустройство сквера имени В.С. Тарасова в Ижевске городская администрация планирует выделить 4,3 млн рублей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска.

Сквер благоустроят в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Он появится на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Металлургов.

Подрядчик уже приступил к первому этапу реализации проекта благоустройства. Стоимость работ составляет 4,3 млн рублей. Первый этап планируется завершить до 30 сентября.

Как сообщал в июле «Новый Севастополь», в рамках национального проекта «Создание комфортной городской среды» начались работы по реконструкции севастопольского сквера имени Ивана Бузины.