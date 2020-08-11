Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с чумой в Туве
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24».
Как уточняется, возбудитель обнаружен в Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском мезоочагах общей площадью 340,1 кв. км.
В сообщении пресс-службы говорится, что в Монгун-Тайгинском кожууне эпизоотия чумы зарегистрирована на площади 55,5 кв. км.
Вокруг посёлка Хандагайты Овюрского района специалисты провели срочную барьерную дезинсекцию 4 тыс. га.
Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с бубонной чумой.