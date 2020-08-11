В Татарстане рассказали о возвращении медучреждений к плановой работе

В Татарстане после открытия нового корпуса Республиканской инфекционной больницы другие медицинские организации перейдут к плановому режиму работы.

Об этом сообщает газета «Реальное время».

«В первую очередь это Госпиталь ветеранов войн в Казани, травмацентр РКБ. Все зависит от того, насколько интенсивно будет вовлекаться в работу новый корпус РКИБ», — рассказал на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

Торжественное открытие нового корпуса РКИБ, построенного за 100 дней, состоялось 10 августа. Пациенты уже начали поступать в новую больницу.

Как сообщал ранее портал «Невские новости», в Санкт-Петербурге в конце июля Мариинская больница, во время пандемии принимавшая пациентов с коронавирусной инфекцией, вновь перешла на обычный режим работы.