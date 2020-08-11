В Татарстане рассказали о возвращении медучреждений к плановой работе

Короткая ссылка
В Татарстане после открытия нового корпуса Республиканской инфекционной больницы другие медицинские организации перейдут к плановому режиму работы.
В Татарстане рассказали о возвращении медучреждений к плановой работе
  • Казань / © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Реальное время».

«В первую очередь это Госпиталь ветеранов войн в Казани, травмацентр РКБ. Все зависит от того, насколько интенсивно будет вовлекаться в работу новый корпус РКИБ», — рассказал на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

Торжественное открытие нового корпуса РКИБ, построенного за 100 дней, состоялось 10 августа. Пациенты уже начали поступать в новую больницу.

Как сообщал ранее портал «Невские новости», в Санкт-Петербурге в конце июля Мариинская больница, во время пандемии принимавшая пациентов с коронавирусной инфекцией, вновь перешла на обычный режим работы.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить