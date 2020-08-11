В Тюменской области рассказали о ситуации с маткапиталом
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал megatyumen.ru.
Региональный материнский капитал в размере 150 тыс. рублей выплачивается на рождённого (усыновлённого) первого ребёнка, родившегося начиная с 1 января 2020 года семьям, проживающим в Тюменской области не менее пяти лет.
Материнский капитал на первого ребёнка — новая мера социальной поддержки семей, она введена по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.
Как сообщала ранее газета «Известия», в Госдуме предложили разрешить покупать жильё за счёт маткапитала не только через банки.