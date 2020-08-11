В Тюменской области рассказали о ситуации с маткапиталом

В Тюменской области с 1 января 2020 года региональный материнский капитал на первого ребёнка получили 1,6 тыс. молодых семей на общую сумму 248,4 млн рублей.

Об этом сообщает портал megatyumen.ru.

Региональный материнский капитал в размере 150 тыс. рублей выплачивается на рождённого (усыновлённого) первого ребёнка, родившегося начиная с 1 января 2020 года семьям, проживающим в Тюменской области не менее пяти лет.

Материнский капитал на первого ребёнка — новая мера социальной поддержки семей, она введена по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

Как сообщала ранее газета «Известия», в Госдуме предложили разрешить покупать жильё за счёт маткапитала не только через банки.