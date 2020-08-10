Эксперт прокомментировал идею по списанию банками средств без подтверждения

CEO платёжного сегмента группы QIWI Андрей Протопопов прокомментировал идею по списанию банками средств без подтверждения.

«Такую модель оплаты уже используют крупнейшие сервисы, в частности онлайн-гипермаркеты. Она избавляет пользователя от необходимости вводить реквизиты карты и смс-пароля для подтверждения операции — достаточно дать согласие на автоматическое списание», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, в настоящее время схема оплаты на примере ЖКХ выглядит так: пользователь заходит на сайт управляющего биллинга, вводит данные квитанции и попадает на страницу, где вносит реквизиты карты.

«При реализации новой технологии клиенту будет достаточно ввести номер телефона или иной идентификатор для проведения оплаты», — добавил он.

Ранее гендиректор созданной ЦБ ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяна Жаркова заявила, что новый сервис будет пилотироваться на их площадке.

Президент Ассоциации российских банков академик РАН Гарегин Тосунян в беседе с Nation News рассказал, как избежать автосписания средств со счёта.