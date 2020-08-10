Эксперт прокомментировал идею по списанию банками средств без подтверждения

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CEO платёжного сегмента группы QIWI Андрей Протопопов прокомментировал идею по списанию банками средств без подтверждения.
Эксперт прокомментировал идею по списанию банками средств без подтверждения
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«Такую модель оплаты уже используют крупнейшие сервисы, в частности онлайн-гипермаркеты. Она избавляет пользователя от необходимости вводить реквизиты карты и смс-пароля для подтверждения операции — достаточно дать согласие на автоматическое списание», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, в настоящее время схема оплаты на примере ЖКХ выглядит так: пользователь заходит на сайт управляющего биллинга, вводит данные квитанции и попадает на страницу, где вносит реквизиты карты.

«При реализации новой технологии клиенту будет достаточно ввести номер телефона или иной идентификатор для проведения оплаты», — добавил он.

Ранее гендиректор созданной ЦБ ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяна Жаркова заявила, что новый сервис будет пилотироваться на их площадке.

Президент Ассоциации российских банков академик РАН Гарегин Тосунян в беседе с Nation News рассказал, как избежать автосписания средств со счёта.

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