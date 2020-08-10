Адвокат заявил о получении ещё одного видео с Ефремовым на месте ДТП

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что нашёл видеозапись первых минут после аварии, на которой видно, что артист после происшествия находился на месте водителя.

Как отметил адвокат Александр Добровинский, ранее он утверждал, что «есть свидетели, видевшие, кто именно выходил из машины господина Ефремова со стороны водительского сиденья».

«Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлён тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сиденья) Михаилу Ефремову выйти из автомобиля», — цитирует его ТАСС.

6 августа на заседании суда в Москве показали видеозапись, на которой Ефремов признаёт, что был за рулём машины в момент ДТП на Садовом кольце.

Кроме того, в суде выступили свидетели по делу об аварии.

Сам актёр заявил, что с трудом узнаёт себя на кадрах после смертельного ДТП.