На Ставрополье рассказали о благоустройстве Железноводска
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
Отремонтированы Дворец культуры, Пушкинская галерея, Курортный парк, питьевые бюветы, а также дороги города-курорта.
Как сообщили в администрации Железноводска, все проекты были сформированы по запросам местных жителей и реализованы благодаря поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.
Как сообщала ранее «Вечерняя Москва», у трёх строящихся станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена начались работы по благоустройству.