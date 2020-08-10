На Ставрополье рассказали о благоустройстве Железноводска

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На благоустройство города Железноводска за три года потратили почти 1 млрд рублей.
На Ставрополье рассказали о благоустройстве Железноводска
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Отремонтированы Дворец культуры, Пушкинская галерея, Курортный парк, питьевые бюветы, а также дороги города-курорта.

Как сообщили в администрации Железноводска, все проекты были сформированы по запросам местных жителей и реализованы благодаря поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Как сообщала ранее «Вечерняя Москва», у трёх строящихся станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена начались работы по благоустройству.

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