На Ставрополье рассказали о благоустройстве Железноводска

На благоустройство города Железноводска за три года потратили почти 1 млрд рублей.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Отремонтированы Дворец культуры, Пушкинская галерея, Курортный парк, питьевые бюветы, а также дороги города-курорта.

Как сообщили в администрации Железноводска, все проекты были сформированы по запросам местных жителей и реализованы благодаря поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Как сообщала ранее «Вечерняя Москва», у трёх строящихся станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена начались работы по благоустройству.