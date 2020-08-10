В Росморречфлоте рассказали о грузообороте российских портов

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Объём переработки грузов в морских портах России по итогам семи месяцев текущего года снизился на 2,1% и составил 474,77 млн тонн.
В Росморречфлоте рассказали о грузообороте российских портов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Росморречфлота.

Отмечается, что «снижение объёмов произошло впервые за 24 года на фоне экономического кризиса, связанного с карантинными мерами, принятыми с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции».

В ведомстве пояснили, что «падение перевалки наливных грузов в Арктическом, Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах определило отрицательную динамику в целом».

«Грузооборот морских портов России за январь — июль 2020 года составил 474,77 млн тонн (-2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе объём перевалки сухих грузов составил 221,34 млн тонн (+2,9%), наливных грузов — 253,43 млн тонн (-6,1%)», — говорится в сообщении.

В июле доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС кандидат экономических наук Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в российской экономике.

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