В Ростовской области рассказали о ситуации с пациентами на ИВЛ

Число пациентов с COVID-19, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), выросло на 30% в Ростовской области.

Об этом информирует rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение регионального правительства.

В настоящее время тяжёлых больных, подключённых к ИВЛ, в больницах области насчитывается 52.

Всего в регионе с коронавирусом были госпитализированы 997 пациентов. С начала пандемии в Ростовской области было зарегистрировано 14 235 случая коронавируса. Выздоровели 11 480 человек, 261 пациент скончался.

Как сообщал ранее портал URA.RU, власти ХМАО заявили о продлении карантинных мер в регионе.