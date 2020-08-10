В Ростовской области рассказали о ситуации с пациентами на ИВЛ
- РИА Новости
Об этом информирует rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение регионального правительства.
В настоящее время тяжёлых больных, подключённых к ИВЛ, в больницах области насчитывается 52.
Всего в регионе с коронавирусом были госпитализированы 997 пациентов. С начала пандемии в Ростовской области было зарегистрировано 14 235 случая коронавируса. Выздоровели 11 480 человек, 261 пациент скончался.
Как сообщал ранее портал URA.RU, власти ХМАО заявили о продлении карантинных мер в регионе.