В Башкирии рассказали об итогах ЕГЭ

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал о результатах сдачи ЕГЭ в республике.

Об этом сообщает mkset.ru.

В этом году в республике увеличилось количество стобалльных экзаменационных работ — 127 (в 2019 году их было 109). Наибольшее количество баллов выпускники из Башкирии набрали по девяти предметам: по химии (35), русскому языку (25), физике (20), информатике (20), математике (8), истории (8), географии (7), литературе (3), обществознанию (1).

«При проведении ЕГЭ было обеспечено соблюдение абсолютно всех требований Роспотребнадзора», — подчеркнул Айбулат Хажин.

Как сообщала ранее «Москва 24», более 2 тыс. московских выпускников были награждены медалью «За особые успехи в обучении».