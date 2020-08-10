Дайверы подняли со дна Финского залива бутылки XVIII века

В Финском заливе дайверы подняли стеклянные бутылки XVIII века, находившиеся на борту затонувшего голландского торгового судна.

Как сообщает «Москва 24», судно, с которого подняли артефакты, лежит на глубине 50 м.

Парусник нашли два года назад. Его груз — сотни стеклянных бутылок с джином, поэтому судно неофициально назвали «Бутылочник».

Поднятые со дна залива артефакты планируют передать в коллекцию Эрмитажа.

Ранее ИА «Крыминформ» сообщало, что спасатели подняли со дна Феодосийской бухты пятитонный якорь, который мог принадлежать линкору «Парижская коммуна».