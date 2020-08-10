Дайверы подняли со дна Финского залива бутылки XVIII века
- РИА Новости
Как сообщает «Москва 24», судно, с которого подняли артефакты, лежит на глубине 50 м.
Парусник нашли два года назад. Его груз — сотни стеклянных бутылок с джином, поэтому судно неофициально назвали «Бутылочник».
Поднятые со дна залива артефакты планируют передать в коллекцию Эрмитажа.
Ранее ИА «Крыминформ» сообщало, что спасатели подняли со дна Феодосийской бухты пятитонный якорь, который мог принадлежать линкору «Парижская коммуна».