Дайверы подняли со дна Финского залива бутылки XVIII века

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В Финском заливе дайверы подняли стеклянные бутылки XVIII века, находившиеся на борту затонувшего голландского торгового судна.
Дайверы подняли со дна Финского залива бутылки XVIII века
  • РИА Новости

Как сообщает «Москва 24», судно, с которого подняли артефакты, лежит на глубине 50 м.

Парусник нашли два года назад. Его груз — сотни стеклянных бутылок с джином, поэтому судно неофициально назвали  «Бутылочник».

Поднятые со дна залива артефакты планируют передать в коллекцию Эрмитажа.

Ранее ИА «Крыминформ» сообщало, что спасатели подняли со дна Феодосийской бухты пятитонный якорь, который мог принадлежать линкору «Парижская коммуна».

 

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