Рособрнадзор рассказал о сдаче ЕГЭ в дополнительный период

В Рособрнадзоре сообщили, что сдача ЕГЭ в дополнительный период прошла в штатном режиме. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ЕГЭ в дополнительный период прошёл в штатном режиме, серьёзных сбоев не зафиксировано», — рассказали в Рособрнадзоре.

Отмечается, что «экзамены в дополнительный период проводились в 82 субъектах России».

В ведомстве добавили, что за нарушения порядка проведения ЕГЭ в августе 2020 года удалили 31 участника, из них 15 — за наличие и использование мобильных телефонов и иных средств связи.

Ранее портал kp.ru передавал, что два выпускника из Санкт-Петербурга набрали по 300 баллов на ЕГЭ по математике, информатике и физике.