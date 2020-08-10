Портал «Москвастобой» пополнился новыми веломаршрутами

Подборку новых веломаршрутов на портале «Москвастобой» подготовил департамент транспорта и проект «За вело!».

Для любителей велопрогулок в столице собрали маршруты различной сложности и протяжённости, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Маршрут «Семь сестёр» даёт возможность проехать мимо высоток, возведённых в столице в 40—50-х годах ХХ века. Любители природы могут выбрать веломаршрут по Серебряному бору. Маршрут по районам Кузьминки и Люблино проходит мимо исторических усадеб города, а также мимо московской резиденции Деда Мороза. Маршрут «Секретная Москва» проходит мимо самых разных сооружений — от высотного здания в устье Яузы до старинных одноэтажных домиков и памятников древнерусского зодчества.

Информацию о маршрутах можно найти на медиаплатформе в специальном разделе «Велосипед». Скоро веломаршруты также будут доступны в приложении «Московский транспорт».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что достопримечательности Адыгеи попадут в автомобильный маршрут «От Боспора до Каспия».