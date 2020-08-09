Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами

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Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооружённых сил.
Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Пункт 5 изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьём 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьём 5-процентного золочения на козырьке) войск Национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в указе.

Согласно указу, каракулевые шапки для военнослужащих будут заменены на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьём 5-процентного золочения для высших офицеров.

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