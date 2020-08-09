СЖР обратился к властям Белоруссии по поводу задержания журналистов

Союз журналистов России обратился к властям Белоруссии в связи с задержанием трёх сотрудников «Дождя», о чём ранее сообщил телеканал.

«Журналисты освещали голосование по выборам президента страны. По свидетельству очевидцев, задержанных увезли в неизвестном направлении», — говорится в заявлении СЖР.

Как отмечается, о претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала пока официально ничего не сообщалось.

«Союз журналистов России считает, что задержание российских журналистов очевидно нарушает права на свободу слова и свободу распространения информации. СЖР требует от властей Белоруссии немедленного освобождения наших коллег», — добавили там.

Ранее сообщалось, что журналисты телеканала «Дождь» задержаны в Белоруссии. По словам главного редактора телеканала Тихона Дзядко, связи с ними пока нет.

По данным СЖР, речь идёт о корреспондентах Владимире Роменском и Василии Полонском, а также операторе Николае Антипове.